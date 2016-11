Rynkowski zatrzymany przez policję. Długo nie wypije za błędy

reklama

Znany piosenkarz Ryszard Rynkowski został zatrzymany przez policję. Artysta stał przed swoim domem i wymachiwał bronią.

O sprawie donoszą RMF FM oraz portal NaTemat.pl. Ryszard Rynkowski stał w nocy przed swoim domem z bronią w ręku i groził, że jej użyje. Na szczęście funkcjonariuszom policji udało się go uspokoić i nakłonić do oddania pistoletu.

Policję wezwał jeden z członków rodziny Rynkowskiego, po tym jak wyszedł przed dom z bronią w ręku. Na szczęście dzięki skutecznej interwencji policji nikomu nic się nie stało.

Policjanci prez kilka minut rozmawiali z piosenkarzem. Ostatecznie, gdy już nakłonili go do oddania broni, został zabrany do izby wytrzeźwień. Według informacji portalu Natemat.pl, teraz przed Rynkowskim przesłuchanie oraz badania.

Tymczasem internet zalewają komentarze, nawiązujące do twórczości Rynkowskiego. "Zatrzymany nie mógł wypić za błędy" – brzmi jeden z nich.

emde/natemat.pl, Fronda.pl

16.11.2016, 11:10