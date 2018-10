Rymanowski wyjaśnia, dlaczego odszedł z TVN

Dziennikarz przekonuje, że w swoim programie w TVN miał zupełną wolność. Mógł zapraszać, kogo chciał, i rozmawiać z nim, o czym chciał. Problem w tym, że miał po prostu... za mało pracy. ,,W TVN czułem się jak zawodnik, który wchodzi na boisko na kilkanaście minut, choć czuje się na siłach, by zagrać cały mecz. Władze Polsatu mi to zagwarantowały'' - powiedział w rozmowie z ,,SE.pl''.

,,Dla mnie dziennikarstwo to dystans do polityki. Dystans, który polega na tym, że przepytujesz polityków, dociekasz, ale to widzowi czy czytelnikowi pozostawiasz prawo do wyciągnięcia wniosków. Uważam, że za dużo mamy ze strony dziennikarzy kazań, a za mało pytań, które powinni zadawać. Za dużo jest przekazów ludzi, którzy zapisali się do tego czy innego plemienia, a za mało prób rozmowy'' - powiedział Rymanowski.