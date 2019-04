Ruszył proces Grabarczyka. Chodzi o pozwolenie na broń

Zarzuty te zostały postawione byłemu ministrowi już w ubiegłym roku. W grudniu 2018 r. do sądu trafił akt oskarżenia. Cezary Grabarczyk nie przyznaje się jednak do winy i przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny. Co ciekawe, takie same zarzuty usłyszał Dariusz S., były poseł PiS, który miał być sądzony razem z Grabarczykiem.