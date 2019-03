Ruskie nam nie straszne - pierogi ruskie!!!

Ziemniaki obrać, ugotować, ostudzić i przemielić. Cebulę pokroić w kostkę i zasmażyć na maśle na złoto. Dodać ją do ziemniaków razem z twarogiem, dobrze wymieszać wszystkie składniki farszu, dosypując soli i pieprzu według własnych upodobań.

Po uprzednim przesianiu mąki wszystkie składniki ciasta dokładnie wymieszać i wyrobić na gładką jednolitą masę. Rozwałkować je na grubość ok. 3 mm i wykrawać szklanką koła. Na każde z nich nakładać ok. 1 łyżeczkę farszu i zlepiać.

Pierogi wrzucać do wrzącej, osolonej wody i gotować aż do momentu ich wypłynięcia. Można dodać troszkę oleju by pierogi się nie zlepiły.