Ruskie idą! Сo grozi światu?

Czy to wizja szaleńca? Zobacz o czym marzy Putin w artykule Włodzimierza Iszczuka „Ruscy idą. Сo grozi światu, jeśli nie uda się zatrzymać Rosję?” (treść przytaczamy za „Słowem Polskim”):

Wielu europejskich polityków wciąż ma iluzje i naiwnie wierzy w możliwość „stopniowej normalizacji” stosunków z Rosją w przyszłości. Te iluzje są bardzo niebezpieczne, gdyż Moskwa rzuciła wyzwanie samemu istnieniu cywilizacji europejskiej.

Dla Moskwy dyplomacja była i będzie zawsze narzędziem manipulacji, oszustwa i uśpienia czujności przeciwnika. Jak to wyraził kiedyś Bismarck, „Umowa z Rosją nie jest warta papieru, na którym ją spisano”. Wszelkie „resety”, normalizacji i ocieplenia stosunków z Rosją będą tymczasowe. Strategicznie, Moskwa nigdy nie porzuca swoje niezdrowe ambicje i irracjonalne roszczenia …

„Jedną z najbardziej pilnych potrzeb geopolitycznych Rosji jest „przywrócenie imperium”. To nie tylko jedna z możliwych dróg rozwoju Rosji, ale i konieczny warunek wstępny dla istnienia niepodległego państwa na kontynencie” – powiedział najbardziej popularny rosyjski strateg Aleksandr Dugin w swojej książce „Podstawy geopolityki”.

„Proces „przywrócenia imperium – kontynuje Dugin, – musi od początku skupić się na odległym celu, jakim jest wyjście do ciepłych mórz. Tylko wtedy, gdy południowa i zachodnia granica będzie nad morzem, można mówić o ostatecznym zakończeniu rozbudowy kontynentalnej” – oznajmił geopolityk.

Na Zachodzie takie myślenie może wydawać się szaleństwem, ale tak własnie, a nie inaczej, myśli cała rosyjska elita.

Pragnienie dominacji

Rosjanie naprawdę marzą o światowej dominacji. Traktują tę sprawę absolutnie poważnie… Choć dla elit Zachodu jest to trudne do zrozumienia, ale irracjonalne dążenie Moskwy do ekspansji terytorialnej jest fundamentalnym czynnikiem rosyjskiej polityki. Zasięg rosyjskich roszczeń jest przerażający…

„Jesteśmy sojuszem zwierzchników, nowych władców Euroazji. Jesteśmy budowniczymi najnowszego typu imperium i nie zgadzamy się na coś mniej niż panowanie nad światem, które, jak wiadomo, może dać tylko kontrola nad kontynentem euroazjatyckim. Wyciągnęliśmy wnioski z geopolityki. […] Zbudujemy nowy kraj – Rosję-3, Rosję-Eurazję, Wielkie Imperium Euroazjatyckie od oceanu do oceanu – głosi katechizm opryczników z Euroazjatyckiego Związku Młodzieży, który jest oparty na ideologii dominującej wśród rosyjskich polityków, menedżerów, urzędników bezpieczeństwa i dyplomatów. I nie jest to tylko deklaracja młodych maksymalistów, jest to państwowa polityka Rosji.

Wraz z przyjściem do władzy Władimira Putina zaczęło się stopniowe wdrażanie strategii Dugina w praktyce politycznej. Krwawe wojny w Czeczenii, Gruzji, Syrii i na Ukrainie – są konsekwencją euroazjatyckiej koncepcji. Po szeregu rozmów z Putinem, kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że Putin „stracił kontakt z rzeczywistością”. Była pod wrażeniem jego nieadekwatności i irracjonalności.

Kremlowskiego dyktatora drażni sam fakt, że ktoś uniemożliwia rosyjską ekspansję na Zachód. Mówi o tym otwarcie. Na przykład, 26 stycznia 2015 roku, na spotkaniu ze studentami w Sankt Petersburgu stwierdził, że ukraińska armia jest „legionem NATO”, który stara się geopolitycznie powstrzymać Rosję.

Freudowska pomyłka w wypowiedzi Putina wyraźnie wskazuje na jego intencje i plany. Oburzenie tym faktem, że ktoś stara się „geopolitycznie powstrzymać Rosję”, świadczy o tym, że Moskwa szykuję się do ekspansji w kierunku zachodnim, że celem Kremla jest pełzająca agresja w Europie. Ten cel dla rosyjskiego lidera jest na tyle oczywisty, że otwarcie wyraża poirytowanie tym, że suwerenne państwa, NATO i USA przeszkadzają Rosji w wdrożeniu agresywnej polityki. Putin mówił o geopolitycznym powstrzymaniu Rosji tak, jakby nie zdawał sobie sprawy z absurdalności swoich roszczeń. W jego rozumieniu agresywna ekspansjonistyczna polityka Rosji jest normą. Strasznie go irytują wszelkie próby powstrzymania ekspansji rosyjskiej.

O czym marzy dyktator?

Nieprzewidywalne czyny Putina na arenie międzynarodowej stają się źródłem globalnych wyzwań i zagrożeń, dlatego wielu analityków szuka odpowiedzi na pytania, czego chce, o czym marzy i do czego dąży rosyjski przywódca? W tym kontekście, najbardziej interesującą, może być wizja idealnej przyszłości, z punktu widzenia Putina. Aby rozwikłać światopogląd człowieka, warto spojrzeć co on czyta. Uważnie przyjrzeć się do jego książek ulubionych, które mogą pomóc zrozumieć jego priorytety i pożądaną wizję przyszłości.

W ubiegłym roku tygodnik „Newsweek” opublikował artykuł „Domowe przyzwyczajenia współczesnego dyktatora” (The Private Habits of a Latter-Day Dictator), który między innym zawiera informacje o tym, co czyta rosyjski lider. Brytyjski dziennikarz zwrócił szczególną uwagę na najbardziej ulubione książki, który leżą na stole Władimira Putina w ciągu ostatnich lat. Dobrze charakteryzują zakres zainteresowań kremlowskiego przywódcy. Wśród nich są książki historyczne, opowiadające o działaniach Iwana IV Groźnego i carycy Katarzyny II, wulgarny thriller Zachara Priliepina o konfrontacji Czeczenów z milicją oraz powieść Michaiła Juriewa „Trzecie Imperium. Rosja, która musi być”. Książka przedstawia czytelnikom scenariusz polityczny dla Rosji w drugiej połowie XXI wieku i może być najbardziej interesującą dla analityków, którzy starają się zrozumieć myślenie, światopogląd i geopolityczną wizję gospodarza Kremla.

Co ciekawe, powieść została przedstawiona jako proroczy scenariusz, który rosyjskie elity w przyszłości muszą koniecznie wdrożyć w życie. Krótki opis książki stwierdza, że „Trzecie Imperium” jest szczegółową wielopoziomową utopią, która przyciąga czytelnika obrazem przyszłego świata. To jest książka – prognoza, książka oczekiwanych zmian” i podkreśla, że „autor książki nie jest pisarzem fantastą”, odwrotnie, jest poważnym i kompetentnym ekspertem i mężem stanu (był doradcą rządu Federacji Rosyjskiej w randze ministra przemysłu i wiceprzewodniczącym Dumy Państwowej). Autor przedstawia czytelnikom mroczne perspektywy dnia jutrzejszego…

