Francuskie media zauważyły wśród członków ruchu „żółtych kamizelek” co najmniej trzech prorosyjskich bojowników, którzy walczyli po stronie pachołków Rosji na wschodzie Ukrainy – pisze wydanie francetvinfo.fr.

Jean-Yves Camus, ekspert w dziedzinie francuskiej skrajnej prawicy, mówi, że Victor Lenta został kiedyś usunięty ze służby wojskowej za swoją aktywną działalność w ultra-prawicowych grupach w Tuluzie. W wywiadzie udzielonym wydaniu Le Huffington Post, Victor Lenta powiedział, że „służba bezpieczeństwa ruchu żółtych kamizelek” pojawiła się „w odpowiedzi na przemoc ze strony policji”. Dziennikarze zauważają, że oprócz Victora Lenty, przynajmniej jeszcze dwa uczestnika rosyjskiej agresji we wschodniej Ukrainie uczestniczyli w marsze protestu w jakości bojowników SB ruchu „żółtych kamizelek”. Mówimy o Siergieju Munierze, Francuzie, który urodził się w Ługańsku w 1992 roku. W wieku dziesięciu lat wrócił do Francji, aw 2014 roku poszedł walczyć przeciwko Ukrainie po stronie pachołków Rosji w Donbasie. Proporosyjski terrorysta opublikował niedawno swoją fotografię z Pól Elizejskich z flagą tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” i napisał o „powszechnym powstaniu” we Francji „prawie porównywalnym z rewolucyjną atmosferą w Donbasie wiosną 2014 roku”.