Rusin znów atakuje Klepacką i mówi o... stygmatyzowaniu

polak 24.6.19 15:52

ta niby ""inteligentka""'-myśli ze jak leżała pod lisem to jest przekonana że patriotyzm bierze się z gazet ,od zdrajców od pedałów --takiej idiotce nie powinno się poświęcać żadnej uwagi po prostu ją olewać.-od p. Klepackiej winna się uczyć co to jest naród Polski --ala ona nawet nie wie co to jest chonor ,a o Bogu już nie wspomnę --- dzielnicowy to trol putina kawał skur.......na