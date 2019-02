Rudy Giuliani: Szanuję Jarosława Kaczyńskiego. Chce, by Polska była naprawdę niepodległa

"Wcześniej współpracowałem z jednym prezydentem – Ronaldem Reaganem. Ufam prezydentowi Trumpowi, bo znam go od 30 lat. On kocha Polskę"-powiedział w programie "Minęła 20" w TVP Info Rudy Giuliani, były współpracownik Ronalda Reagana, a obecnie- Donalda Trumpa.

Giuliani komentował rozpoczętą w środę konferencję bliskowschodnią w Warszawie. To wydarzenie, organizowane wspólnie przez Polskę i Stany Zjednoczone, nie zostało ciepło przyjęte w Rosji i Iranie, ale i w Polsce pojawiają się sceptyczne wypowiedzi sugerujące, że konferencja może zepsuć relacje z Iranem.

"Ufam prezydentowi Trumpowi, bo znam go od 30 lat. On kocha Polskę"- zapewnił amerykański polityk, który odniósł się również do kwestii Nord Stream 2. Gość TVP Info stwierdził, że Niemcy powinny znaleźć alternatywę dla tego projektu.