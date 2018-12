Ruch Narodowy i partia Korwina idą razem do wyborów

Marginalne ugrupowania prawicowe zwierają szyki i idą wspólnie na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ruch Narodowy i partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego ogłosiły wspólny start.

,,W środę, 5 grudnia 2018 roku, władze Partii Wolność i Ruchu Narodowego sfinalizowały rozmowy o wspólnym starcie i podpisały umowę powołującą dożycia koalicję wyborczą, która w lutym 2019 roku zarejestruje koalicyjny komitet wyborczy na wybory do Parlamentu Europejskiego'' - podano w komunikacie podpisanym przez zarząd obu ugrupowań.

Partie zapewniają, że chcą wejść do Parlamentu Europejskiego, by głosić poglądy antyunijne, narodowe i katolickie.

,,Zawarcie porozumienia przez nasze środowiska ma na celu wystawienie jednej wspólnej listy wyborczej. Wprowadzimy do Parlamentu Europejskiego silną reprezentację Polaków o poglądach antyunijnych, wolnościowych, konserwatywnych, narodowych i katolickich'' - piszą.