RPO chce usunięcia hasła ''Bóg, Honor, Ojczyzna''

Przypomnijmy, grupa osób zwróciła się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Adam Bodnar zgodził się z prezentowanych przez nich stanowiskiem i zaapelował do szefa MSWiA o rozważenie zmian tak, by „uszanować prawa wszystkich obywateli”.

"Nie ma najmniejszych powodów, żeby temu ulegać. Trzeba tutaj odpowiedzialności i mądrości: „Bóg, Honor, Ojczyzna” – to jest wielka trójca wartości. Trzymajmy się tego! Nikomu na dokumentach państwowych nie powinno to przeszkadzać. Jeżeli komuś to przeszkadza, to niech sam się zastanowi nad sobą i rozważy, z jakich powodów to się dzieje.