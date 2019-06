RPO broni... podejrzanego o zabicie Kristiny. Mocna odpowiedź Policji!

Hi,hi .. 20.6.19 13:39

Wg was oskarżonemu o nawet najgorszą zbrodnię nie przysługuje prawo do obrony i do godnego traktowania? Poza tym przypominam, że to nie jest żaden "lgbt" a wasz, swojski higienicznie ostrzyżony heteropatriota, którego nawet zatrzymano w stosownej koszulce, nie pozwalając się uprzednio przebrać.