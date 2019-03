RPD o sprawie Amelki: To było porwanie rodzicielskie

"Miejmy nadzieję, że dziecko nie odczuje na przyszłość skutków tego zdarzenia, że Amelia nie będzie tego pamiętała. Natomiast jest to dla nas nauczka, że pielęgnowanie nienawiści między dorosłymi prowadzi właśnie do takich zdarzeń. To jest asumpt do tego, by rozejrzeć się i zobaczyć, czy potrzeba w sprawach rodzinnych rozmowy, mediacji i terapii. Ta sprawa potwierdza, że potrzebna jest reforma. Reforma, która wprowadza rodzinne postępowania mediacyjne jest w parlamencie. Miejmy nadzieję, że będzie mniej takich spraw" - powiedział Mikołaj Pawlak.