Rozpocznij z nami nowennę do Boga Ojca!

Szczęśliwa dusza, której Bóg daje skrzydła.

Nowenna do Boga Ojca

„Ojciec Przedwieczny stanowi dla mnie przedmiot wielkiej ufności”. (Święta Maria-Małgorzata d’Youville) Obrazek przedstawiający Ojca Przedwiecznego, z okładki niniejszej broszurki pochodzi z płótna malowanego olejem, które przypisuje się Karolowi Michałowi-Aniołowi Challe’owi (1718-1778), z Francji. Obraz został zrealizowany w 1741 roku, zgodnie z obietnicą uczynioną przez Matkę d’Youville, po tym jak doszło do uzdrowienia pana L. Normant. W czasie pożaru Szpitala w Pointe-a-Callieres, 18 maja 1765, obraz został uratowany przez księdza J.-F.Feligonde i jedną z sióstr. Oryginał obrazu przechowywany jest w Domu Macierzystym Sióstr Szarytek w Montrealu, przy ulicy Guy pod numerem 1190. Pragnę podziękować Siostrom Szarytkom z Montrealu, za pozwolenie reprodukcji tego pięknego płótna przedstawiającego Ojca Przedwiecznego.

Dzień Pierwszy:

Słowo Ojca

Modlitwa do Matki Bożej od Trójcy Świętej

Modlitwa do Matki Bożej Oblubienicy Trójcy Świętej, str. 4

(do odmawiania w każdym dniu nowenny)

Najsłodsza Dziewico, Maryjo, na mocy zasług Chrystusa Odkupiciela, byłaś łaską uprzedzającą zachowana od wszelkiego grzechu by dać nam Zbawiciela. Nikt nie był nigdy zjednoczony z Najświętszą Trójcą tak jak ty, umiłowana Córo Ojca i Oblubienico Ducha Świętego, by stać się Matką Jego Syna.

Wiedząc o tym, uciekamy się pod przemożną obronę twej matczynej miłości i najpokorniej prosimy byś otworzyła nasze serca na działanie Ducha Świętego i na obecność Jezusa, jedynego Syna Ojca Przedwiecznego, Ojca, który pragnie nam mówić o Jezusie i chce byśmy Go poznali. Ty, która jesteś Mostem danym przez Boga, by mógł przyjść aż do nas – bądź pewną drogą, po której możemy kroczyć do Niego. Matko przedziwna, która powiedziałaś: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5), naucz nas czynić zawsze, jak Jezus, to co podoba się Ojcu, byśmy mogli kiedyś radować się z Tobą w Nim, w chwale, którą nam obiecał.

To samo co Ojciec czyni, podobnie i Syn czyni.

Ja zawsze czynię to co się Jemu podoba”

(J 5,19; 8,29 )

Matko Najświętsza zjednoczona z Trójcą Świętą, módl się za nami grzesznymi.

Czytanie Pisma

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg

spadają z nieba

i tam nie powracają,

dopóki nie nawodnią ziemi,

nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,

tak iż wydaje nasienie dla siewcy

i chleb dla jedzącego,

tak słowo, które wychodzi z ust moich,

nie wraca do Mnie bezowocne,

zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem

i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”

(Iz 55,10-11)

Rozważanie

Słowo Boże jest pewnym przewodnikiem. Bez Niego nasze ludzkie życie jest pustynią, głęboką nocą, potwornym odosobnieniem. W modlitwie, pod wpływem Ducha Świętego, Słowo spełnia swoją rolę po czym powraca do Boga. Jesteśmy włączeni do wniebowstąpienia razem z Nim.

Tym żywym Słowem jest Jezus dany nam przez samego Ojca. Ojciec najpierw wysyła do każdej osoby Syna by nawiązać intymny i osobisty związek. Jezus dostarcza ziarna miłości by wzmocnić duszę. Daje jej właściwy pokarm do istnienia i poi Światłem. Oto dzieło stworzenia.

Wzniesienie naszego serca w stronę Boga jest łaską oświecającą. To znaczy, by móc kroczyć śladami Jezusa w modlitwie, Ojciec dotyka samej głębi nas samych, tam gdzie ujawnia się Jego obecność. Modlitwa z Jezusem staje się w ten sposób drogą poznania Ojca i stopniowo rozpoczyna się nasz powrót do Niego (Ef 1,3). Ta droga powrotna pozostaje tajemna. Jednak za każdym razem gdy poświęcamy Bogu czas, wnikamy coraz bardziej w duchowe objawienie i uczestniczymy w radości Jezusa.

Modlitwa

Ojcze Przedwieczny, chcę Ci powiedzieć tak jak Samuel ”Mów Panie, bo sługa twój słucha” (1 Sam 3,10). Słucham, gdyż żywe jest Twoje Słowo Boże (Hbr 4,12). Przenika moje myśli, wszystko jest odsłonięte przed Nim. Wiem, że Twoje Słowo nie powróci do Ciebie zanim wpierw nie dokona tego co chciałeś i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. (Iz 55,11). Niech Słowo Twoje wyznacza we mnie drogę, drogę wieczności ponieważ przenikasz i znasz mnie (Ps 138,1). W ten sposób mnie stwarzasz, Panie.

Pozostawiam Ci wszelki osąd. Staję przed Tobą jedynie po to, by Ci służyć, jak nieużyteczny sługa (Łk 17,10) i pozwolić byś prowadził mnie za rękę, byś skierował mnie tam gdzie zechcesz mnie zaprowadzić.

Panie, sądzę że patrzysz na mnie z dobrocią. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Przebacz co powinno być przebaczone a napełnij co powinno być napełnione. Boże Żywy! Ofiaruję Ci Ciało, Krew, Dusze i Bóstwo Twojego umiłowanego Syna, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Ofiaruję Ci moje ciało, krew, duszę oraz moje człowieczeństwo. Przez bolesną mękę Jezusa, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nade mną w Twojej dobroci.

Boże mój, ufam Tobie, wierzę w Ciebie, kocham Cię.

Hymn

Boże utajony,

Nie masz innego Słowa

Jak ten nowonarodzony owoc

W nocy poczynającej Cię dla ziemi;

Mówisz tylko:

Imię dziecka Tam gdzie go poczynasz.

R. Niech Duch mówi do naszego ducha

W ciszy!

Boże zdradzony,

Nie masz już innego Słowa

Poza Twym rozdanym ciałem

W chlebie, który niesie Cię do naszych ust;

Mówisz tylko:

Kielich krwi

Wylany dla nowej ufności. R.

Boże zraniony,

Nie masz już innego Słowa

Jak ten upokorzony człowiek

Na drzewie, które wystawia Cię na cierpienie!

Wyrażasz jedynie

Rozdzierające wezwanie

Boga mającego nauczyć się cierpienia. R

Boże zwyciężony,

Nie masz już innego Słowa

Jak te odarte z ciała tkanki

Gdzie pragnienie wyczerpało modlitwę;

Mówisz tylko:

Jestem niewinny.

Ja, któremu wszyscy kaci zadają gwałt. R.

Boże pozbawiony głosu

Nie masz już innego Słowa

Jak ten postawiony znak,

Wzniesiony na Twym kamieniu węgielnym!

Mówisz tylko:

Lud mój żyje,

Gdy powstaje, oznacza moją obecność. R.

Boże tajemniczy,

Nie masz już innego Słowa

Jak ta zapieczętowana księga

Z której Baranek sprawia, iż jarzy się twe światło;

Wymawiasz tylko:

Te grzmiące słowa:

Przychodzę! Zadziwię waszą cierpliwość! R.

R. Niech Duch mówi do naszego ducha

W ciszy!

(Bóg ukryty – Liturgia godzin)

Modlitwa Karola de Faucauld, str. 5

Modlitwa Karola de Foucauld

(Do odmawiania, na końcu każdego dnia nowenny)

Mój Ojcze, powierzam się Tobie z ufnością; uczyń ze mną co Ci się podoba. Dziękuje Ci za wszystko, co ze mną uczynisz. Jestem gotowy na wszystko i przyjmuję wszystko, byle tylko dokonała się we mnie i we wszystkich stworzeniach Twoja wola. Boże mój, tego tylko pragnę, niczego innego.

Oddaję Ci moją duszę. Daję Ci ją Boże, z całą miłością mego serca bo Cię kocham, bo jest we mnie potrzeba miłości by Ci się oddać i powierzyć siebie bez miary, z największą ufnością ponieważ jesteś moim Ojcem.

Nowenna Do Boga Ojca, pobierz pdf: Nowenna do Boga Ojca (kliknij)