Rozpoczęło się spotkanie Duda-Trump! 'To zmieni kształt naszej współpracy'

"Dzisiaj są w Polsce obecni żołnierze Stanów Zjednoczonych. To jest coś, o czym kiedyś marzył prezydent Lech Kaczyński. Dzisiaj jest to faktem"-mówił Duda przed spotkaniem z Trumpem.

"To będzie bardzo dobry i bardzo owocny dzień, dlatego że on zmieni zarówno kształt polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, a także współpracy w zakresie energetyki, zmieni także kwestie, które prowadzą do uzyskania przez Polskę statusu państwa o ruchu bezwizowym do USA"-podkreślił szef gabinetu prezydenta.