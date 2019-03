Rozpoczęło się głosowanie w sprawie 'twardego' brexitu

W parlamencie Wielkiej Brytanii rozpoczęła się debata w sprawie tzw. "twardego" Brexitu, czyli opuszczenia Unii Europejskiej bez porozumienia. Debatę, w zastępstwie premier Theresy May, otworzył minister środowiska, Michael Gove. May nie otworzyła obrad, gdyż ma problemy z gardłem.

"Gdybyśmy wyszli 29 marca bez porozumienia, Unia traktowałaby nas jako państwo trzecie. Na wiele naszych produktów narzucono by cła. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jedne z najwyższych narzucono by na żywność"-podkreślał brytyjski minister. Szefowa konserwatystów nie wprowadziła dziś dyscypliny partyjnej, jej pozycja w stronnictwie jest bowiem zbyt słaba.

Ewentualna zgoda na przedłużenie musi zapaść wraz z decyzją, na jak długo. Według niektórych dyplomatów, najbardziej prawdopodobne jest krótkie opóźnienie, czyli przesunięcie terminu brexitu o kilka tygodni, by nie kolidowało to z wyborami do Parlamentu Europejskiego.