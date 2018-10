Rozpoczęła się największa polska inwestycja morska

Prezes Jarosław Kaczyński, którego rząd w 2006 roku zdecydował o realizacji tej inwestycji, nawiązując do niechętnej reakcji Rosji na to przedsięwzięcie, stwierdził podczas wczorajszej uroczystości „ostatecznie na tej ziemi mamy pełną suwerenność”.

Rozpoczęły się także konsultacje społeczne, zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie RDOŚ w Olsztynie z dokumentacją inwestycji oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko, które potrwają do 3 listopada.

Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m.