,,Rozpalmy swoją wiarę!'' Apel Zakonu Rycerzy Jana Pawła II ws. profanacji wizerunku Matki Boskiej

Polska przez stulecia słynęła z tolerancji i otwartości. W naszej Ojczyźnie przez wieki współistniały ze sobą różne kultury i wyznania. Ich pokojową koegzystencję umożliwiał wzajemny szacunek do wyznawanych wartości oraz miłość do Ojczyzny. Narodowym Sanktuarium stała się Jasna Góra z Cudownym Wizerunkiem Matki Boskiej Jasnogórskiej. To do niej wracaliśmy w momentach trudnych. To Ona, nasza Matka i Opiekunka, była nam tarczą, gdy przychodziły czasy prześladowań i upokorzeń. To wreszcie do niej, już za czasów wolności, przychodziliśmy i przychodzimy nadal – dziś już z naszym codziennymi troskami i rozterkami. Chcemy, aby była nam Matką. Aby była nam Królową.