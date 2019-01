'Różowy salon' od Polaków dzieli cienka bariera- poczucia humoru

Waldemar Łysiak w swoich książkach tego typu społeczność nazywa "Różowym Salonem", osoby ze świata mediów, rozrywki, 'kultury', polityki, które od 1989 roku tworzą 'elitę' naszej Ojczyzny. Podzielam w pełni zdanie pana Łysiaka nt. tych osób (a Państwa odsyłam do książek: "Salon. Rzeczpospolita Kłamców", "Salon 2. Alfabet szulerów" oraz do książki "Michnikowszczyzna" Rafał Ziemkiewicz - te lektury wystarczą, aby zrozumieć z kim mamy do czynienia.

Gdybyśmy żyli w normalnym państwie to za:

🔹 Kpiny z ludzi, którzy poświęcili najlepsze lata swojego życia na walkę o niepodległość Polski;

🔹 Kpiny ze śmierci polskiego Prezydenta, jego małżonki i kilkudziesięciu innych osób;

ten 'aktor' powinien być usunięty z życia publicznego. A do dzisiaj bryluje w mediach, a opozycja stawia go na swoich barykadach jako wzór do naśladowania i 'autorytet'. Żyjemy w tragicznych czasach.