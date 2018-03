Rozmowa w cztery oczy Junckera z Morawieckim. Czego dotyczyła?

W cztery oczy miał rozmawiać z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude’em Junckerem premier Mateusz Morawiecki w kuluarach szczytu UE. Rozmowa dotyczyć miała kwestii praworządności.

O rozmowie premiera z szefem KE informuje PAP, o czym dowiedziała się dziś ze źródła dyplomatycnego.

Wczoraj Komisja odnotowała zapowiedź polskiego rządu dotyczącą złożenia poprawek do ustaw sądowych w Polsce. Zapowiedziała też, że będzie te poprawki analizować. Nie ma pewności co do tego, na ile wspomniana rozmowa dotyczyła tej włąśnie kwestii.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekty dotyczące zmian w ustawa o ustroju sądów powszechnych, SN i projekt nowelizacji przepisów ustawy o organizacji TK oraz statusu jego sędziów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zaznaczał, że to wyjście naprzeciw oczekiwaniom KE, a polski rząd poszukuje i chce kompromisu z Komisją.

dam/PAP,Fronda.pl