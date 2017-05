Rozmowa szefów MSZ Polski i Portugalii na kilka dni przed 100-leciem objawień w Fatimie

reklama

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wyraził nadzieję, że przyszły prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedzi Polskę i podejmie rozmowy, by wspólnie rozwiązywać problemy europejskie. Szef polskiej dyplomacji podczas konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Portugalii Augusto Santosem Silvą powiedział, że Polska oczekuje od prezydenta-elekta Francji "odejścia od retoryki wyborczej".

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Emmanuel Macron, lider ruchu En Marche, mówił między innymi, że w Polsce nie ma "otwartej i wolnej demokracji", a także opowiedział się za nałożeniem sankcji na Warszawę za "naruszenie wszystkich zasad Unii i rozgrywanie kosztów społecznych". Minister Waszczykowski ocenił , że było to "zagranie co najmniej niezręczne” . Wyraził też nadzieję, że ta retoryka wraz z wyborem prezydenta Macrona się skończyła.

Szef polskiej dyplomacji liczy też na szybką wizytę Emmanuela Macrona w Polsce i podjęcie rozmowy z władzami, aby "wspólnie rozwiązywać problemy europejskie, stworzone przez Brexit i problematyczny sposób rozwoju Unii Europejskiej".

Szef dyplomacji Portugalii Augusto Santos Silva powiedział z kolei, że wybory prezydenckie we Francji miały też nieco inny wymiar, dotyczący zaufania Francuzów do Unii Europejskiej. "Na szczęście dla Wspólnoty i interesów Portugalii zwyciężyło zaufanie do Unii Europejskiej - to był wyraźny głos Francuzów za budową wspólnej Europy" - powiedział Augusto Santos Silva.

Szefowie dyplomacji Polski i Portugalii wskazywali też na intensywne relacje dwustronne pomiędzy naszymi krajami ze względu na sporą wymianę gospodarczą i duże inwestycje, przede wszystkim portugalskie, w Polsce. Minister Waszczykowski wyraził nadzieję, że po tej wizycie i może następnych, inwestycje polskie wzrosną w Portugalii.

Szef portugalskiego MSZ zapowiedział, że podczas spotkania z polskimi przedsiębiorcami będzie zachęcał do inwestowania w jego kraju. Zaznaczył, że w ciągu ostatnich pięciu lat dwustronny handel znacznie wzrósł, a Polska znajduje się obecnie wśród najważniejszych dziesięciu partnerów Portugalii.

Minister Waszczykowski podkreślał, że Polska liczy również na ewentualną przyszłą współpracę w ramach ONZ. "Polska ma nadzieję zostać już za miesiąc wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ na niestałego członka i zakładamy, że w ciągu dwóch lat - 2018-2019 - będziemy też współpracować z Portugalią, a na pewno z portugalskim przedstawicielem, czyli sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem" - powiedział szef polskiego MSZ.

Witold Waszczykowski i Augusto Santos Silva zwracali uwagę, że spotkanie ministrów odbywa się w przededniu 100-lecia objawień w Fatimie. W obchodach 13 maja weźmie udział m.in. papież Franciszek. Do Fatimy udaje się także duża polska delegacja polityków i pielgrzymów m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. W uroczystościach oczekiwany jest udział nawet miliona osób z Portugalii i całego świata.

9.05.2017, 8:40