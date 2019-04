Rozmnażanie kotletów mielonych kaszą jaglaną

Bułeczkę namoczyć w mleku. Przygotować kaszę jaglaną, wrzucić do dużej miski i zostawić do przestudzenia. Cebulę drobniutko posiekać i zeszklić na patelni (na małej ilości oleju). Dodać do kaszy. Kiedy kasza i cebula będą już przestudzone, dodać mięso, jajka, sól, przyprawy, wycisnąć czosnek. Całość dobrze wyrobić. Uformować kotlety. Smażyć na dobrze rozgrzanym oleju.