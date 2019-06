Rozliczenia w Kościele we Francji. Przykład dla Polski?

Jego zdaniem Kościół w Polsce mógłby skorzystać z rozwiązań wdrożonych we Francji. - Uważam, że to, co udało się stworzyć Francuzom, jest czymś godnym i cennym – także do przeniesienia na nasz polski grunt. Założeniem było, aby przewodniczący tej komisji był osobą zaufania publicznego, która będzie gwarantować właściwe procedowanie, a poza tym nie będzie żadnych wątpliwości, iż badanie dramatu pedofilii jest rzeczywiście wiarygodne – podkreślił gość PR24.

Przewodniczącym komisji został były szef rady państwa. - To bardzo znana postać w tym kraju -Jean-Marc Sauvé. Właśnie on stanął na czele niezależnej komisji śledczej do zbadania przypadków pedofilii klerykalnej w Kościele katolickim we Francji. To było w listopadzie. Ów przewodniczący uzyskał możliwość wskazania wszystkich pozostałych członków komisji. Gremium zostało oficjalnie powołane w lutym b.r. Wszyscy członkowie są osobami świeckimi. Główny cel postawiony przed komisją to dokładne zbadanie wszystkich przypadków nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych katolickich we Francji - od roku 1950 do czasów współczesnych – zaznaczył ks. Andrzej Kobyliński.