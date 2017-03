Rozbito polsko-rosyjską grupę przemytników

reklama

Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili polsko-rosyjską zorganizowaną grupę przestępczą, która organizowała przerzut cudzoziemców przez granicę.

Rzeczniczka prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec-Janas powiedziała IAR, że do zatrzymania doszło w niedzielę. O tej samej porze w kilku miejscach w województwie mazowieckim, podlaskim, lubelskim i zachodniopomorskim funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, w tym dwóch obywateli Rosji, pochodzenia czeczeńskiego i 4 Polaków.

Werbowali oni na terenie Rosji i Białorusi cudzoziemców pochodzących z Zakaukazia.

Rzeczniczka prasowa dodała, że po zwerbowaniu cudzoziemcy na granicy polskiej składali wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Następnie wjeżdżali do Polski i byli kierowani do otwartych ośrodków dla cudzoziemców. Nie dojeżdżali tam, ponieważ po drodze w omówionych miejscach, czekał na nich transport, który zabierał ich i przerzucał w głąb Europy Zachodniej, głównie do Niemiec, Austrii, Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

We wtorek na wniosek prokuratora wobec pięciu zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt, natomiast wobec szóstego podejrzanego - inne środki zapobiegawcze. Sprawa będzie miała dalszy ciąg. Nadzoruje ją Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty, dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 12.

16.03.2017, 8:50