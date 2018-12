Rozbite mafie i tony narkotyków. CBŚP podsumowuje rok

"Centralne Biuro Śledcze Policji kończy 2018 rok z sukcesami na koncie. Dzięki pracy funkcjonariuszy na tzw. czarny rynek nie trafiło ponad 11 ton narkotyków, zlikwidowano 22 laboratoria, 40 plantacji konopi indyjskich. To był rekordowy rok" - mówiła rzecznicka CBŚP, kom. Iwona Jurkiewicz podsumowując kończący się 2018 rok.

"Zamykamy kolejny rok, w którym Centralne Biuro Śledcze Policji dokonało znaczącego postępu w kwestii zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Porównując rok bieżący z latami poprzednimi, wyraźnie widać, że jest to rok rekordowy, zarówno pod względem ilości zabezpieczonych narkotyków, jak i rozpoznanych oraz rozbitych grup przestępczych" - dodała.

Według oficjalnych statystyk biura wynika, iż w 2018 roku zatrzymano blisko 900 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. To oczywiście nie wszystko, do przechwyconych towarów należy doliczyć również 153 kilogramy dopalaczy.

" Rok 2018 był dla Centralnego Biura Śledczego Policji wyjątkowy pod względem walki z przestępczością narkotykową i tzw. dopalaczami. Świadczy to nie tylko o zaangażowaniu funkcjonariuszy, ale także o ich stale rosnącym doświadczeniu, dobrym rozpoznaniu środowiska przestępczego i znajomości zmieniających się światowych trendów narkotykowych. Taki sukces to dla nas także wielkie zobowiązanie do dalszego rozwoju" - podsumowała kom. Jurkiewicz.