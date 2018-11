Różaniec... do roweru. Modlitewny ,,gadżet''

Jeśli często jeździsz rowerem, to właśnie coś dla ciebie - różaniec montowany na kierownicy. To pomysł na bezpieczne połączenie jazdy z modlitwą. Z wyglądu różaniec rowerowy wygląda jak rodzaj dzwonka czy manetka przerzutek; jest to obrotowa tarcza z paciorkami i krzyżykiem.