Róża Thun: Schulz to wielki przyjaciel Polski, a my nie gadajmy o suwerenności bo ją utracimy

Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein mówiła do studentów Wielickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, że “gadanie o suwerenności doprowadzi nas do utraty suwerenności”. Cóż – pokrętna logika…

Europosłanka PO miała wykład pod hasłem „Co dalej z Polską w Unii Europejskiej i jak nie dać się populistom?” Według Thun „Są tylko dwa takie kraje, w których rządzą ludzie, którzy ustawiają się bokiem do Unii Europejskiej i obrażają notorycznie najwyższych urzędników i polityków UE. To Węgry i Polska, więcej takich nie ma”.

Przedstawicielka PO straszyła studentów spadkiem do drugiej prędkości w Europie. Przemawiając do seniorów zapewniła że jeśli chodzi o suwerenność należy przywołać Donalda Tuska. Według niej „tę suwerenność najlepiej przedstawia ostatnia historia z Donaldem Tuskiem i 27:1. Jesteśmy suwerenni tylko wtedy, gdy jesteśmy w mocnym związku z najsilniejszym klubem na świecie”.

„Suwerenność daje nam to, że po raz pierwszy w historii współrządzimy wszystkimi krajami na tym kontynencie w pokojowy sposób” – kontynuowała europosłanka dodając wreszcie: „Schulz i Merkel to wielcy przyjaciele Polski i nie ma się tu czego obawiać. Gadanie o tej suwerenności doprowadzi nas do straty suwerenności!”.

krp/TVP Info, Fronda.pl

23.04.2017, 15:15