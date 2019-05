Roszczenia żydowskie? Minister Brudziński: Figa z makiem. Nie ma mowy, by popłynęła jakakolwiek złotówka

– O, figa z makiem. Dopóki jest rząd PiS, nie ma mowy, by jakakolwiek polska złotówka popłynęła do kogokolwiek, nawet jeśli ma siedzibę na prestiżowej ulicy Nowego Jorku – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński w TVP Info, odnosząc się do sprawy roszczeń żydowskich wobec Polski.

- Dla mnie nie ma tematu takiego, że my będziemy zwracać. W moim odczuciu to absolutnie wykluczone, żebyśmy my byli odpowiedzialni za jakiekolwiek odszkodowania. Natomiast my powinniśmy otrzymać ogromne odszkodowania - mówił Mateusz Morawiecki