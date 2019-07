Rosyjskiej zbrojeniówce grozi ,,rdza''

„Kreml nie dostarcza funduszy na zakup nowych systemów, dopóki nie zostaną one ukończone, zmuszając producentów do finansowania prac nad nimi komercyjnymi kredytami z banków, zwykle w ramach gwarancji rządowych”.

Moskwa chce umorzyć najtrudniejsze do spłaty kredyty, których wartość to 3,2 mld rubli. Przeniesione zostaną one do specjalnego państwowego banku, który ma obsługiwać sektor obronny. Tydzień temu Ministerstwo Finansów Rosji odmówiło dofinansowania sektora obronnego w kwocie 10 mld dol.