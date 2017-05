Rosyjskie MSZ grozi Polsce...

reklama

Fot. Kremlin.ru

Moskwa zagroziła Polsce „adekwatną odpowiedzią” w związku z niewpuszczeniem do naszego kraju rosyjskich motocyklistów.

Rosyjskie MSZ wyraziło oburzenie z powodu uniemożliwienia wjazdu do Polski ośmiu obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy chcieli przekroczyć granicę w obwodzie kaliningradzkim. Według Rosjan siedmiu motocyklistów jechał do Braniewa na uroczystości 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej, a jeszcze jeden na terenie województwa śląskiego próbował przyłączyć się do międzynarodowego rajdu „Drogami Zwycięstwa”.

Rosyjscy dyplomaci w specjalnym oświadczeniu napisali, że -„obywatele Rosji coraz częściej zderzają się ze sztucznymi problemami, co pozbawia ich możliwości realizacji swojego prawa do odwiedzania mogił rodaków, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość narodów Europy, w tym Polaków”.

krp/IAR, Fronda.pl

5.05.2017, 18:55