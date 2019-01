Rosyjskie macki w Afryce. Sudan jako drzwi do bogatych złóż

nikt 24.1.19 12:24

Nie świadczy to dobrze o rządach Kremla , ale to tylko powielanie polityki kolonizacyjnej Anglii , Francji , trochę Niemiec . W Ameryce Południowej : Portugalii i Hiszpanii . W Północnej większości Europejczyków prócz Słowian .

Może dla Słowian właśnie nadchodzi czas prosperity . Wyzwolili się z kajdan , zaczynają samodzielnie myśleć . Inne ludy już ten okres przechodziły .

Ale jak pójdą śladem poprzedników , to niewiele osiągną . Kradzież i wyzysk innych to złudny dobrobyt . To się zemści .