Rosyjskie FSB poluje na szpiegów

20 lipca rano grupa śledcza FSB wkroczyła do biur pracowników Centralnego Naukowo-Badawczego Instytutu Budowy Maszyn (główna organizacja badawcza Roskosmosu) oraz do gabinetu dyrektora ośrodka naukowo-analitycznego Zjednoczonej Rakietowo-Kosmicznej Korporacji, Dmitrija Pajsona. FSB przesłuchuje też dziesiątki pracowników branży pod kątem ich kontaktów z zachodnimi służbami. Ktoś miał przekazywać na Zachód wyniki tajnych prac rosyjskiego przemysłu w dziedzinie technologii ponaddźwiękowych. FSB miała ustalić, że źródłem wycieku były właśnie przeszukiwane instytucje. Oba podmioty wchodzą w skład Roskosmosu. Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Budowy Maszyn ściśle współpracuje z Korporacją Taktycznych Pocisków Rakietowych (Tactical Missile Corporation JSC), zajmującą się projektami hipersonicznymi. Szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin polecił służbie bezpieczeństwie korporacji okazać wszelką pomoc FSB. Zapowiada się jednak wielka czystka w Roskosmosie i generalnie całej tej branży przemysłu.

19 lipca poinformowano, że kilka dni wcześniej w Kaliningradzie ekipa FSB zatrzymała Antoninę Ziminę, ekspertkę do spraw państw bałtyckich. Jest ona podejrzewana o zdradę stanu; kobietę aresztowano i przewieziono do Moskwy. Znajduje się w Lefortowie. Aresztowanie Ziminy wywołało szok w kręgach eksperckich od lat realizujących polityczne zlecenia Kremla. Kobieta od lat była zaangażowana w hybrydowe działania przeciwko krajom bałtyckim, zajmując się polityczną elitą Łotwy oraz polityką Estonii, Łotwy i Litwy wobec Rosji. Do 2016 r. kierowała organizacją Bałtyckie Centrum Dialogu Kultur w Kaliningradzie (obecnie na czele stoi jej mąż). Zimina należy do Klubu Przyjaciół Fundacji Gorczakowa. Wśród oficjalnych zadań Fundacji jest promowanie rosyjskich programów socjalnych za granicą, a także wspieranie mediów rosyjskojęzycznych w innych krajach. Fundacja im. Aleksandra Gorczakowa powołana została w 2010 r. na polecenie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa jako instrument realizacji celów polityki zagranicznej Rosji. Kieruje nią od początku Wiaczesław Nikonow, wnuk Wiaczesława Mołotowa. Członków Rady Fundacji oraz dyrektorów zatwierdza prezydent. Działalność finansowana jest z budżetu państwa i dotacji prywatnych. Fundacja i powiązane z nią organizacje pozarządowe i think-tanki pełnią rolę kanałów wymiany informacji i współpracy z prorosyjskimi środowiskami w różnych krajach. Także współpracy agenturalnej.

Warsaw Institute