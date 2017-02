Rosyjskie dywizje jadą na 'Zapad 2017' czy... na wojnę?

reklama

"Skala przygotowań Rosji do ćwiczeń Zapad-2017 jest niepokojąca; doniesienia dotyczące m.in. liczby platform kolejowych do przewozu sprzętu wojskowego zamówionych przez Rosję mogą być jednak częścią wojny informacyjnej z Zachodem" - mówi w rozmowie z Polską Agencją Państwową Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego.

"Szykuje się ogromne przemieszczenie wojsk z tzw. Zachodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej jeszcze bardziej na Zachód, w tym wypadku do Białorusi" - mówi Pisarski. Jak tłumaczy, celem tych działań może być próba zastraszenia Zachodu. Jak wskazał, gesty Rosji są zdecydowanie mało przyjazne. Pytany, co będzie ćwiczone na jesiennych manewrach Zapad 17 na Białorusi powiedział, że prawdopodobnie "to będzie próba jakiejś lądowo-morskiej agresji na kierunku zachodnim, mówimy tutaj przede wszystkim o krajach bałtyckich i Polsce".

Jak dodawał Pisarski, rosyjskie działania budzą też zaniepokojenie na samej Białorusi, gdzie pojawiają się obawy na przykład o zamach stanu w Mińsku.

kk

5.02.2017, 17:00