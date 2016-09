Rosyjskie bombowce nieomal spowodowały katastrofę!

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Rosyjskie Tu-22M, zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych, zbliżyły się na odległość około dwóch kilometrów do islandzkiej maszyny lecącej do Sztokholmu.

Jak poinformował dziennik "Morgunblaðið", do zdarzenia doszło niedaleko Norwegii, ale jeszcze w przestrzeni islandzkich kontrolerów ruchu powietrznego.

Według gazety, rosyjskie maszyny miały wyłączone transpondery i nie podawały kontrolerom swoich pozycji. Islandzki pilot, zdenerwowany, meldował kontroli naziemnej, że widzi bombowce dwa kilometry poniżej.

Rosyjska ambasada w Islandii stwierdziła, że także samoloty NATO latają często z wyłączonmi transponderami, więc nie ma powodów do niepokoju. Nie było także żadnego zagrożenia - twierdzą Rosjanie - gdyż bombowce nie przekroczyły minimalnej odległości, jaka może dzielić samoloty w przestrzeni powietrznej. Piloci mieli mieć wszystko pod kontrolą, a samoloty odbywały regularny lot.

Według ekspertów jednak tego typu zachowania ze strony Rosji wobec państw Zachodu są coraz częstsze. Incydenty tego typu są według nich przejawem coraz większej agresywności w zachowaniach militarnych Rosjan.

dam/polskieradio.pl/Fronda.pl

27.09.2016, 16:30