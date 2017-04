Rosyjski statek szpiegowski zatonął na Morzu Czarnym

Rosyjski okręt rozpoznania elektronicznego „Liman” zderzył się dziś na Morzu Czarnym ze statkiem handlowym. Nikt z załogi nie ucierpiał, jednak sam okręt poszedł na dno.

Rosyjskie MON podaje, że zdarzenie miało miejsce 40 km od cieśniny Bosfor, w kierunku północno-zachodnim. W rosyjski statek uderzył okręt bandery Togo.

Liman jest jedną z jednostek rozpoznawczych projektu 861M, zbudowano go w Stoczni Północnej w Gdańsku na przełomie lat 60 i 70-tych.

A Russian spy ship has sunk in the Black Sea after colliding with a freighter near the Turkish coast: https://t.co/bWPCNhmMt3 pic.twitter.com/25xGHOsQEL