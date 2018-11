Rosyjski historyk: Rosja się rozpadnie. Pytanie, w jaki sposób

Doktor nauk historycznych Eduard Glezin w wywiadzie dla portalu „Po Imperium” zaznaczył, że upadek Rosji jest nieunikniony, ale pytanie brzmi, w jaki sposób się to odbędzie.

„Rosję jako ostatnie imperium w przestrzeni euroazjatyckiej spotka los jej historycznych poprzedników. Ale główne pytanie – w jakiej formie to się stanie? Czy będzie to wojna domowa, czy cywilizowany rozwód? […] Jeśli do władzy dojdzie reformator, podobnie jak Gorbaczow, upadek imperium nastąpi w sposób cywilizowany, a jeśli jakiś narodowy imperialista, taki jak Milošević, ten proces może naprawdę przerodzić się w wojnę wszystkich przeciwko wszystkim. […] Tak więc, najlepszym historycznym wyjściem z obecnej sytuacji byłoby pojawienie się lidera, który będzie nastawiony na dialog z regionami, a nie na ratowanie imperium za wszelką cenę” – powiedział Eduard Glezin.