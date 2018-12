Rosyjska wojna informacyjna przeciwko Polsce trwa od dziesięcioleci!

Spotkanie oscylowało wokół tematów związanych z wojną informacyjną, działalnością służb specjalnych i szerzeniem zmanipulowanych informacji. Piotr Bączek przedstawił teoretyczne założenia walki informacyjnej Federacji Rosyjskiej. Podkreślał, że Rosja ma głębokie i wielowiekowe tradycje w szerzeniu dezinformacji, oszustwie i manipulowaniu informacją, zarówno w stosunku do swoich obywateli, jak i państw ościennych. Źródeł tego rodzaju postawy doszukiwał się w podłożu historycznym, wskazując na to, że rosyjska propaganda i wojna informacyjna, wywodzi się od czasów carskich i państwa tatarskiego, następnie prowokacji rosyjskiej policji politycznej (które organizowały np. fałszywe środowiska migrantów, likwidując tym samym resztki opozycji rosyjskiej), i działań Armii Czerwonej. Piotr Bączek podkreślił fakt wprowadzenia w połowie XX w. do sowieckich elit założeń „Sztuki wojny” Sun Tsu, którą przetłumaczono na język rosyjski i zaczęto popularyzować na szeroką skalę wśród wysokich sowieckich urzędników państwowych. Propaganda oparta na filozofii Sun Tsu polegała m.in. na wprowadzaniu wroga w błąd, pokonywaniu bez walki, dyskredytacji wszystkiego co dobre w kraju przeciwnika czy ośmieszaniu jego tradycji. Dzięki szerokiej popularyzacji dzieła w Rosji Sowieckiej oraz rozwinięciu praktyk dezinformacyjnych w tym państwie, KGB mogła prowadzić operacje dezinformacyjne na całym świecie.