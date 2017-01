Rosyjska V Kolumna w Polsce: FSBfil Rękas...

reklama

źr. zdj. Youtube/Niezależny Lublin; Wikimedia Commons, Domena publiczna, data publikacji: 7 stycznia 2008 reklama

Facebookowy fanpage "Rosyjska V Kolumna w Polsce" opublikował ciekawe informacje na temat wiceprzewodniczącego prokremlowskiej partii "Zmiana", Konrada Rękasa.

"Konrad Rękas z partii „Zmiana” prowadzący „Powiernictwo Kresowe”[1] polubił profil tzw. Fundacji Organów Bezpieczeństwa Państwowego Federacji Rosyjskiej [2] ilustrowany zdjęciem Łubianki. Jest to zabawne i znamienne z kilku powodów.

Efesbefil Konrad Rękas podał do sądu[3] ambasadora RP w Kijowie Jana Piekłę za jego wypowiedź kwestionującą „myślenie w polskich kategoriach” u działaczy Powiernictwa Kresowego. Tymczasem związki z Rosją są ewidentne: Konrad Rękas jest wiceprzewodniczącym partii „Zmiana”, której przewodniczący Mateusz P. siedzi w areszcie po zatrzymaniu przez ABW za szpiegostwo na rzecz Moskwy. Żona Anna Rękas, współprowadząca „Powiernictwo Kresowe” została we wrześniu 2016 roku przyjęta do rady krajowej „Zmiany”[4].

Konrad Rękas zgrywa polityka poważnego i nim jest tylko w tym sensie, że jego działalność jest rzeczywiście niebezpieczna. Sęk, że zalajkowany przez niego profil starannie pozorujący oficjalny podmiot związany z Federalną Służbą Bezpieczeństwa to najwyraźniej trolling dla naiwniaków. Logo z herbem FSB kruszącym herb CIA jest ewidentnie nieprofesjonalne. Co prawda istniała rosyjska fundacja bezpieczniacka o takiej nazwie[5], ale została zlikwidowana w 2014 roku. Wydaje się, że Rękas dał się komuś podpuścić.(...)"

CZYTAJ WIĘCEJ NA: ROSYJSKA V KOLUMNA W POLSCE

11.01.2017, 17:43