Rosyjska V Kolumna: Prorosyjscy falangiści przenikają ze strzelca do Wojska Polskiego!

PROROSYJSCY FALANGIŚCI PRZENIKAJĄ ZE STRZELCA DO WOJSKA POLSKIEGO

Wielokrotnie pisałem o tym, jak prorosyjscy neofaszyści z „Falangi” opanowali krakowską jednostkę strzelecką SJS2039. Udało im się nawet wziąć udział w natowskich manewrach Anakonda-16. Przynajmniej czterech z nich zgłosiło się do wojska i zostali przyjęci. Trójka służy w 6. Batalionie Powietrznodesantowym w Gliwicach, a kolejny w 23. Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu.

Cała trójka służąca teraz w gliwickiej jednostce – Tomasz Chochorek, Kacper Szyjka i Dominik Szyjka – występuje na plakacie Falangi z flagą rosyjskich terrorystów z tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” [https://goo.gl/Lnklll], opartym na zdjęciu zrobionym na Pustyni Błędowskiej, gdzie krakowscy strzelcy regularnie trenowali. Należą do osób, które po moich artykułach wykluczono „za falangizm” ze Strzelca Organizacji Społeczno-Wychowawczej (OSW) i założyły samodzielną jednostkę strzelecką SJS2039. Wszyscy uczestniczyli w ćwiczeniach na zaporze w Solinie podczas natowskich manewrów Anakonda-16 [https://goo.gl/b1CB7s]. Na załączonych zdjęciach z tych manewrów wziętych z profilu Kacpra Szyjki [https://goo.gl/PVVwPw] rozpoznano autora [https://goo.gl/0Gukxa] oraz Dominika Szyjkę [https://goo.gl/aXKFfr] z Michałem Prokopowiczem, liderem falangi w Małopolsce i były regionalnym koordynatorem partii Zmiana.

Kacper Szyjka [https://goo.gl/eomn8C] i Dominik Szyjka [https://goo.gl/Py8Tdq] to rodzeństwo z Libiąża – w strukturze zarówno SJS2039 jak i Falangi są szeregowcami (w 6. BPD w Gliwicach na razie też…). Istotniejszy jest Tomasz Chochorek, dotychczas szef rekrutacji SJS2039 [https://goo.gl/6Lwxnx]. Chochorek uczestniczył w tzw. „patrolach antybanderowskich” pozorujących polską samoobronę zbrojną przed urojoną infiltracją ukraińską przez granicę w Bieszczadach [https://goo.gl/AGBtCx], z której rosyjska telewizja zrobiła świetny materiał [https://goo.gl/KGRDSg] – i o to głównie chodziło.

Rosyjski reportaż z „patroli antybanderowskich” oparty jest w całości na filmie samej Falangi [https://goo.gl/wPa1Jj], albo może odwrotnie – nie wiemy, kto trzymał kamerę. Na początku widzimy plecy dwóch dzielnych obrońców pogranicza – Chochorek to ten z prawej w okularach w organizacyjnej koszulce z napisem „Polska Młodość Rewolucja” [https://goo.gl/yfNxFy]. Chochorek w tej samej koszulce jest już całkiem rozpoznawalny przy samochodzie Straży Granicznej na zdjęciu [https://goo.gl/v5p5zh] ilustrującym „reportaż” portalu Falangi [https://goo.gl/08GdfI] z tej prowokacji.

Chochorek jest czynnym działaczem Falangi i należał do Zmiany, zanim te organizacje pozornie rozstały się. Występował na liście uczestników najbardziej wewnętrznej grupy dyskusyjnej członków partii zatrzymanego za szpiegostwo Mateusza P. [https://goo.gl/Mn10h1], którą dysponuję. Chochorka widać na nagraniu [https://goo.gl/vJd47p] pikiety Falangi 4 lipca 2015 roku pod konsulatem amerykańskim w Krakowie – pierwszy z prawej w okularach na kadrze [https://goo.gl/4rGbXR] z filmu z tej akcji. Pierwszy z lewej to zaś Jakub Strzetelski, dowódca II plutonu SJS2039 [https://goo.gl/6Lwxnx]. Działo się to jeszcze przed wyrzuceniem krakowskich strzelców z krajowej struktury Strzelca OSW.

Film nakręcił Michał Prokopowicz, rozpoznawalny po skrzekliwym głosie, którym zagłusza ścieżkę dźwiękową podczas skandowania „żadnych wojen za Izrael”. Podczas tej akcji wódz falangi Bartosz Bekier potwierdza, że sojusznikami Falangi są libańskie organizacje terrorystyczne Syryjska Partia Socjal-Narodowa oraz Hezbollah (0:35). Współpraca z szyickim Hezbollahem, z którym współdziała cały Międzynarodowy Ruch Euroazjatycki Aleksandra Dugina, a którego Falanga jest jedną z polskich ekspozytur, jest dla Bekiera ważna – na innym nagraniu [https://goo.gl/mDzubS] z demonstracji 4 lutego 2016 roku przed ambasadą Izraela widać go [https://goo.gl/qFdgzc] perorującego przed flagą organizacji Hassana Nasralli.

Zaciąg do 6. Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach [https://goo.gl/eaVjix] Kacper Szyjka potwierdza na własnym profilu [https://goo.gl/r9ffpL] i w komentarzu na profilu jednostki [https://goo.gl/Bx50Z7], Dominik Szyjka na własnym profilu [https://goo.gl/9XOijB], a Tomasz Chochorek w komentarzu w dyskusji u znajomego z innej jednostki [https://goo.gl/Opgqyd + https://goo.gl/lfVk6B]. W ubiegłorocznej akcji pod konsulatem amerykańskim uczestniczył także Radosław Gomólak [https://goo.gl/nRFaOR], który zaciągnął się do 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu [https://goo.gl/PBypg4], co potwierdza w komentarzu [https://goo.gl/5xlpmX].

Radosława Gomólaka widać w czapce i z plecakiem na samym początku nagrania z akcji „żadnych wojen za Izrael” [https://goo.gl/vJd47p] i znacznie lepiej z prawej na zdjęciu [https://goo.gl/zTd91W] z reportażu portalu Falangi [https://goo.gl/Ekfw2i]. W tych samych materiałach widać także ubranego w błękitna koszulkę Adriana Marglewskiego [https://goo.gl/PkpDNu], także „strzelca”, ale on przynajmniej o ile wiadomo nie pcha się do wojska.

To było do przewidzenia. Penetracja młodzieżowego ruchu proobronnego to i tak była poważna sprawa, a udział prorosyjskich nacjonalistów z Falangi w natowskich manewrach Anakonda-16 – skandaliczne niedopatrzenie. Teraz to towarzystwo pcha się do prawdziwego wojska. Pytanie retoryczne: jak się zachowa żołnierz, który jako falangista wysłuchiwał orędzi Bartosza Bekiera na cześć Hezbollahu, jeśli trafi na bliski wschód w ramach jednej z polskich misji wojskowych i spotka się oko w oko z prawdziwym Hezbollahem? Czy będzie wykonywał obowiązki służbowe, czy dojdzie do fraternizacji po eurazjatyckiej linii?

To zapewne tylko kawałek widocznej części góry lodowej. Takich przypadków jest zapewne dużo więcej. Jeśli w następstwie tego artykułu panowie falangiści Chochorek, Szyjka i Gomólak wrócą do cywila, będą mogli mieć pretensje tylko do siebie – nie trzeba było popadać w tak złe towarzystwo. Zamiast niemodnych już chust rezerwisty będą mogli się owinąć flagami „Donieckiej Republiki Ludowej”, którymi powiewali w Bieszczadach [https://goo.gl/Dvnoc0] czy na Pustyni Błędowskiej [https://goo.gl/Lnklll].

