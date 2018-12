Rosyjska telewizja pokazała 'domniemaną' córkę Putina

Pomimo, że występ Tichonowej był bardzo krótki, było to zaledwie 20 sekund, to wywołał ogromne poruszenie wśród ekspertów i komentatorów.

Informacja o tym, iż Tichonowa to córka prezydenta Rosji pojawiła się po raz pierwszy w 2015 roku. Wówczas dziennikarze Reutera mieli dotrzeć do informacji, jakoby Katerina przyjęła właśnie to nazwisko, pomimo że była małżonką miliardera Kiriłła Szamałowa.