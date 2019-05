Rosyjska propaganda w Polsce broni sodomickiej profanacji obrazu Matki Boskiej

Pretekstem do rozbiorów Polski była dla Rosji obrona praw mniejszości wyznaniowych. Dziś pretekstem dla Rosji do ataków na Polskę jest obrona praw sodomitów (i Żydów, którzy są sojusznikami Rosji na scenie międzynarodowej).

Choć rosyjski portal dla Polaków łaskawie pozwala katolikom poczuć się urażonymi, to jednak jego zdaniem „nie jest to sprawa na miarę „Charlie Hebdo” obrażającego Mahometa w wulgarny sposób”, a po drugie polska policja powinna lepiej ścigać złodziejów rowerów.

Kiedy w Polsce Rosjanie popierają lewicową demoralizację, homo propagandę, demoralizacje i bluźnierstwa, to u siebie w Rosji zakazują propagandy sodomickiej, pacyfikują parady sodomitów, a bluźnierców wysyłają do łagrów. Wszystko w trosce o moralność. Widać więc, że Rosjanie zgodnie ze „Sztuką wojny” dążą przez demoralizacje do maksymalnego osłabienia Polski i narodu polskiego. Taka postawa Rosji to przejaw jest nieustannej agresywnej polityki wobec naszej ojczyzny i naszych rodaków.