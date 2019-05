Rosyjska propaganda na polskim FB

Portale nosiły często nazwy, które miały przypominać znane media. Na przykład "superekspress.pl", "wsieci24.pl" czy "wpolityce24.pl". Fanpejdże niezwykle aktywnie promowały i promują też "Niezależny Dziennik Polityczny". Według portalu Oko.press, portal ów jest prowadzony przez... rosyjskie służby. To niewykluczone, bo zajmuje się głównie... oczernianiem Amerykanów i Ukraińców oraz oczernianiem PiS. Do tego tak ów "Dziennik" jak i portaliki związane już bezpośrednio z Martą Sz. a promowane na fanpejdżach, publikują chętnie treści tabloidowe, żeby przysporzyć sobie wyświetleń.

"Nie wiadomo, gdzie mieszka. Zawsze płacił gotówką. Jeździł samochodami, które nie były zarejestrowane na niego [...] Wypytywał mnie, kogo znam w służbach. Strasznie chciał dowiedzieć się, jakie są procedury rekrutacji do Agencji Wywiadu i prosił, żebym przygotował go do rozmowy rekrutacyjnej. Każde spotkanie z nim wyglądało, jakby realizował zadanie, którego nauczył się na pamięć. Był przygotowany do określonych pytań. Przy pytaniach pobocznych gubił się i zaczynał jąkać. Wątpię, by mógł sam to wszystko wymyślić".