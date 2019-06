Rosyjska propaganda bierze na celownik Zofię Klepacką

Kiedy w Rosji władza zwalcza sodomitów, to w Polsce rosyjska propaganda dla Polaków wspiera homo rewolucje. Nie można się temu dziwić. To element agresji rosyjskiej na Polskę. Celem Moskwy jest wzmacnianie Rosji, czyli dbanie w Rosji o moralność i osłabianie Polski, czyli wspieranie przez Rosjan wszelkich patologii w naszym kraju.

Na „Sputniku” rosyjskim portalu dla Polaków ukazał się artykuł „Zofia, po co ci to było” autorstwa Julii Baranowskiej, która w swoim artykule stwierdziła: „Studenci do książek, politycy do polityki, a sportowcy do sportu! I tak powinno zostać, bo kiedy te role się mieszają, to wychodzi z tego niesmaczna medialna telenowela, która naprawdę nie służy wizerunkowi Polski za granicą”.