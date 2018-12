Rosyjska fregata rakietowa płynie na Morze Azowskie

Okręt zauważony został ledwie 1,5 mili morskiej od wybrzeża Krymu, w okolicy miasta Teodozja. Płynie on w kierunku Morza Azowskiego.

Przypomnijmy – to właśnie w rejonie Morza Azowskiego w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej doszło do ataku Rosjan na niewielkie okręty należące do ukraińskiej marynarki wojennej. Żołnierze ukraińscy zostali zatrzymani. Trzech spośród nich w trakcie ataku zostało rannych.