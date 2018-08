Rosyjscy pielgrzymi idą do Częstochowy

Letni czas pielgrzymkowy przyciąga na pątniczy szlak tysiące ludzi. Na Jasną Górę pielgrzymują nie tylko Polacy. Po raz pierwszy z Warszawy przed tron Królowej Polski wyruszyła osobna grupa rosyjska.

Rosjanie już nie pierwszy raz biorą udział w pieszej pielgrzymce do głównego sanktuarium Polski – do ikony Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W sercach licznych rosyjskich katolików i prawosławnych wciąż żywe są wspomnienia o Światowych Dniach Młodzieży w 1991 roku, kiedy do Częstochowy – na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II – przybyło ponad milion pielgrzymów z całego świata.

Jednak teraz ze stolicy Polski, pod przewodnictwem rosyjskich franciszkanów, po raz pierwszy wyruszyła oddzielna rosyjskojęzyczna grupa. Wchodzi ona w skład Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Grupa ta, licząca około 60 osób przybyłych z różnych miast Rosji, zmierza na Jasną Górę jednym z najbardziej malowniczych szlaków pielgrzymkowych. Po drodze nawiedzi kilka znanych polskich sanktuariów, między innymi w Niepokalanowie, Szymanowie i Smardzewicach.

Po pokonaniu prawie 400 kilometrów niełatwej wędrówki, 14 sierpnia pielgrzymi powinni dojść do Częstochowy.

Organizatorami pielgrzymki są franciszkanie ojciec Nikołaj Dubinin i brat Adam Nowak, którzy sprawują też duchową opiekę nad pątnikami.

źródło: VaticanNews