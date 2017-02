Rosyjscy hakerzy tylko czekają, by napaść na Polskę!

reklama

Fot: Youtube/Shutterstock reklama

Czy wybory w Polsce w najbliższych latach będą zagrożone ze strony rosyjskich hakerów? Informacje o ingerencji rosyjskich hakerów w wybory w wielu krajach budzą niepokój i zmuszają do zastanowienia nad możliwymi atakami w Polsce. Minister Mariusz Kamiński zapowiada: "ABW ze szczególną uwagą traktuje kwestie zabezpieczenia wyborów, jakie mają się odbyć w Polsce w najbliższych latach".

Jak pisze portal wp.pl, Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych odpowiedział na pytania posłów Nowoczesnej podejmujących temat zabezpieczeń wyborów. Kamiński miał zauważyć, "że do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpływają informacje dotyczące wzrostu zagrożeń cybernetycznych, mogących zakłócić proces wyborczy w kilku krajach Unii Europejskiej. A w związku z tym polskie służby nie mogą być bezczynne".

Cy grozi nam zagrożenie z powodu ataków rosyjskich hakerów? Minister Kamiński informuje: "ABW ze szczególną uwagą traktuje kwestie zabezpieczenia wyborów, jakie mają się odbyć w Polsce w najbliższych latach. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi swoje działania w tym zakresie w oparciu o obowiązujące w Polce przepisy".

Aby nie doszło do rosyjskich ingerencji w wybory, ABW współpracuje ze służbami krajów UE oraz NATO. Wygląda więc na to, że polskie służby są przygotowane do ataku rosyjskich hakerów.

krp/wp.pl, Fronda.pl

22.02.2017, 11:00