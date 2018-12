Rostowski zaklina rzeczywistość: Luki VAT nie było, luki VAT nie było...

Były minister finansów Jacek Rostowski jest dziś przesłuchiwany przez komisję śledczą ds. wyłudzeń VAT. Polityk Platformy Obywatelskiej twierdzi, że oskarżenia rządu Donalda Tuska o tolerowanie bądź nawet wspieranie procederu nielegalnego wyłudzania VAT są nieprawdziwe, a wyliczenia prezentowane przez PiS na dowód złych metod PO... to efekt przyjętej metodologii, a nie odzwierciedlenie faktów.

,,Szacunki tej metody różnią się skrajnie z roku na rok, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE. To oczywiście podważa wiarygodność tych szacunków'' - powiedział Rostowski.

Jak twierdził, nie ma mowy o tym, by luka VAT wynosiła blisko 300 mld złotych.

Rostowski stwierdził na przykład, że myli się poseł Marcin Horała, przewodniczący Komisji, mówiąc na przykład o VAT w 2009 roku. Wówczas przewidywano dochody na 120 mld zł, ale wykonanie wyniosło tylko 99 mld zł. Horała wskazuje, że reszta pieniędzy po prostui wyparowała. Ale według Rostowskiego to kwestia... przyjętej metodologii.

,,W projekcie na 2008 rok przewidywano 111,7 mld zł dochodów z VAT (…), wykonanie było 101,8 mld zł. (…) W 2009 roku projekt przewidywał dochody z VAT na poziomie 120,3 mld zł i wykonanie było 99,5 mld zł, stąd te pana brakujące 20 mld zł. Ale widzimy, że już w 2008 roku dochody VAT były o 10 mld zł niższe niż przewidywano w projekcie budżetowym (…). Żeby powiedzieć, że projekt budżetu państwa na 2009 rok był realny (…), to dochody w tym 2009 roku musiałyby wzrosnąć o 20 mld zł (…). To by wymagało 20-procentowego wzrostu dochodów z VAT w roku, kiedy PKB wzrosło o 1,8 proc.'' - mówił.

,,Oczywiście w 2009 roku nie zniknęło żadne 20 mld zł z budżetu, jeżeli patrzymy na to, co się stało z prawdziwymi dochodami, to był spadek dochodów VAT (…); one spadły ze 101,8 mld zł w 2008 roku na 99,5 mld zł (w 2009). I jeśli się nie mylę w prostej arytmetyce, to wynosi to 2,3 mld zł, a nie 20 mld zł'' - dodał były minister.

Rostowski bronił się też mówiąc o ,,procykliczności VAT''.

Przypomnijmy, że w listopadzie ujawniono nagrania rozmowy Pawła Grasia z kilkoma znajomymi osobami z kręgu PO. Graś mówił tam o VAt. ,,Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT'' - przekonywał polityk. ,To jest problem, bo to się wiesz, to jak stonka się przerzuca, wiesz, z obszaru na obszar. Dzisiaj to jest złoto, jutro pręty stalowe, pojutrze wapno, potem olej rzepakowy, potem wiesz, ku**a, każdy towar, absolutnie wszystko możesz...'' - wskazywał.

,,Na końcu masz jeden problem, nawet jeśli dopadniesz wszystkich, dopadniesz całą siatkę, dopadniesz wszystko, to musisz udowodnić, że wszystko było świadome i w złej wierze. I udowodnij siódmej firmie w łańcuszku, że ona miała świadomość, że służy to oszukaniu fiskusa, i że ona działała w złej wierze. A żeby ich dopaść, to musisz właśnie to udowodnić'' - dodawał Graś.