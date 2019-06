Rostowski po raz trzeci przed komisją ds. VAT

JR 4.6.19 15:01

Czy nie czas aby wreszcie zaczął odpowiadać zza krat? Dokąd ta zabawa będzie trwała? Ryży też przebiera miarkę! Nic sobie nie robi brudów jakich dopuścił się pełniąc urząd premiera! Przyjeżdża do Polski, plecie brednie. Czuje się bezkarny. Przecież jeżeli przyjeżdża na takie spędy to nie jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ale jako prywatna osoba! Co na to prawnicy? Czy w takiej sytuacji może zasłaniać się immunitetem?