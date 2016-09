Rosti czyli ziemniaki z blachy

reklama

Skoro nie po drodze nam do kurortów w szwajcarskich Alpach, to może choć trochę klimatu przenieśmy do naszej kuchni. Placek z ziemniaków smażony w specjalny sposób na wędzonym boczku to świetna baza pod zsiadłe mleko lub piwo, co kto woli. Mroźne wieczory aż się proszą o taką oprawę. Może tylko trochę szkoda, że następnego dnia nie można tych kalorii wykorzystać na stoku.

SKŁADNIKI:

60 dag ziemniaków,

15 dag wędzonego boczku,

1 łyżka oleju,

sól i pieprz.

JAK PRZYRZĄDZIĆ?

Ziemniaki dokładnie myjemy, gotujemy w łupinach 5 minut od momentu zagotowania się wody.

Po wyjęciu z wody ziemniaki muszą wystygnąć.

Obieramy je ze skórki i ścieramy na grubej tarce.

Boczek kroimy na plastry.

Na patelnię wlewamy olej, przykrywamy dno patelni plastrami boczku, które solimy i pieprzymy.

Następnie nakładamy starte ziemniaki dociskając łyżką, by dobrze przyległy.

Doprawiamy je solą i pieprzem i smażymy przez ok. 10 minut.

Kiedy przy poruszeniu patelnią placek się przesuwa, można go delikatnie przełożyć na talerz boczkiem do góry.

JAK PODAWAĆ?

Podajemy w całości.

za: kuchnia.o2.pl

17.09.2016, 16:00