Rośnie napięcie na Morzu Azowskim

Przez ostatnie pół roku Rosja zatrzymała do kontroli ponad 200 statków na Morzu Azowskim – mówiła 23 października w Parlamencie Europejskim szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini, nie kryjąc niepokoju militaryzacją akwenu przez Rosję. Słowa Mogherini potwierdzają to, co od tygodni powtarza Kijów, apelując do UE i NATO o kolejne sankcje wobec Rosji. Jej okręty blokują bowiem dostęp statkom do ukraińskich portów, co uderza w gospodarkę kraju. Sytuacja na Morzu Azowskim zaostrzyła się po oddaniu do użytku rosyjskiego mostu nad Cieśniną Kerczeńską, która rozdziela okupowany Krym i Rosję. Rosjanie zaczęli po tym stosować nowy system inspekcji statków towarowych płynących z ukraińskich portów na Morzu Azowskim lub zmierzających w ich kierunku. Czasem inspekcja trwa nawet kilka dni. To uderza w handel. Jednocześnie Rosja rozbudowuje swój potencjał wojskowy na Morzu Azowskim. Wzmacnia stacjonujące tu siły Floty Czarnomorskiej, jednostki ochrony wybrzeża, a nawet przerzuciła na ten akwen kilka jednostek Flotylli Kaspijskiej.