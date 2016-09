Rosję czeka katastrofa. Ceny ropy 20 USD za baryłkę?

reklama

Bardzo zła sytuacja na rynku ropy naftowej może doprowadzić do największego kryzysu w historii rosyjskiej ekonomii.

Ceny ropy naftowej ostatnio zanotowały co prawda lekki wzrost, ale było to tylko chwilowe polepszenie stanu pacjenta znajdującego się w agonii. Cena za baryłkę sukcesywnie pikuje w dół i dla wielu jest to bardzo zła wiadomość. Szczególnie dla Rosji.

Fatalne dane z rynków prowokują wiele krajów, w tym Arabię Saudyjską czy Iran do drastycznych działań włącznie z zamrożeniem dostaw surowca.

Kraje arabskie są raczej zgodne co do tego, że jest to jedyne rozsądne rozwiązanie w obecnej sytuacji. Już 28 września w Algierze ma dojść do spotkania największych dostawców tego surowca, którzy mają debatować nad strategią wyjścia z kryzysu.

Co się może stać, jeżeli najwięksi dostawcy nie osiągną porozumienia? Minister ropy z Wenezueli alarmuje, że w takim przypadku kryzys na rynkach się pogłębi, a cena surowca może spaść nawet do 20 dolarów na baryłkę, co byłoby wynikiem wręcz tragicznym.

Na kryzysie najbardziej cierpią kraje, których gospodarka opiera się głównie na eksporcie ropy, w tym właśnie Wenezuela oraz Rosja, która od lat pogrąża się w coraz gorszym kryzysie ekonomicznym. Dalszy spadek cen ropy może oznaczać dla tego kraju prawdziwą katastrofę.

